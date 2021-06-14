Российского посла вызвали в МИД Дании

https://static.news.ru/photo/0d097a18-cd0b-11eb-91ad-96000091f725_660.jpg Министерство иностранных дел. Копенгаген, Дания Фото: Pudelek /wikimedia.org

Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофода заявил, что вызвал российского посла. Об этом пишет РИА Новости.

Такое решение было принято после того, как Дания обвинила РФ в нарушении воздушного пространства. По словам Кофоды, российскому послу «было ясно дано понять, что такие провокационные полёты необходимо прекратить».

Это, к счастью, один из тех редких случаев, когда я считаю себя обязанным вызвать посла. Это серьёзный и недвусмысленный дипломатический шаг, — сказал министр.

11 июня Министерство обороны Дании заявило о том, что российские самолёты якобы два раза за день нарушили воздушное пространство страны. Воздушные суда РФ были замечены в районе Борнхольма. Министр обороны Дании Тине Брамсен заявила о попытках ведомства выяснить все обстоятельства произошедшего.