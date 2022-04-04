Российского посла Липаева вызвали в МИД Эстонии

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало посла России Владимира Липаева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства. Отмечается, что никаких требований ему пока предъявлено не было.

Как заявил российскому представителю вице-канцлер МИД Мярт Вольмер, действия России на Украине «являются полным пренебрежением не только к международному праву, но и к основным принципам гуманности». Он подчеркнул, что Таллин солидарен с Киевом и готов продолжать ужесточение санкций в отношении РФ.

Ранее сообщалось, что Латвия понизила уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом написал в Twitter глава МИД страны Эдгарс Ринкевич. Он добавил, что данное решение было принято на фоне ситуации в украинском городе Буче. Министерство обороны России назвало эти события провокацией.

4 апреля глава МИД Германии Анналена Бербок объявила 40 российских дипломатов персонами нон грата. Она заявила, что высылаемые дипломаты «каждый день работали против свободы и сплочённости немецкого народа». Обращаясь к российскому посольству, она добавила, что «ваша работа представляет угрозу для тех, кто ищет у нас убежища. Больше мы этого терпеть не будем».