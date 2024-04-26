Российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе закрылся

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Совместный российско-турецкий мониторинговый центр в Карабахе завершил свою деятельность, сообщает агентство Report. В Агдамском районе, где он находился, состоялась торжественная церемония, организованная Минобороны Азербайджана.

В мероприятии приняли участие первый заместитель министра обороны — начальник генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев, заместитель начальника Генштаба Министерства обороны России Сергей Истраков, глава Генштаба сухопутных войск Турции Левент Эргюн.

Истраков сообщил, что центр в Агдаме в течение трех лет являлся примером успешного сотрудничества военных трех государств.

Все поставленные задачи решались коллегами из России и Турции в деловой и дружеской обстановке, — сказал он.

Центр был открыт в Агдаме 30 января 2021 года с целью контроля за соблюдением режима прекращения огня в Карабахском регионе и предотвращения нарушений закона.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что армянские СМИ бессовестно перевирают слова руководства России, которые затрагивают тему нормализации отношений между Баку и Ереваном. Она отметила, что Азербайджан вернул собственные территории, признанные международным сообществом.