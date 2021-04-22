Российским туристам упростили въезд на популярный заграничный курорт

https://static.news.ru/photo/beeff83a-a3ce-11eb-8a75-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Столица Объединённых Арабских Эмиратов Абу-Даби упростила правила въезда для туристов из России, Таджикистана и Узбекистана. С 25 апреля они освобождаются от обязательного по прилёте 10-дневного карантина, сообщается на сайте департамента культуры и туризма Абу-Даби.

Всего в так называемый зелёный список ОАЭ включены более 20 стран. От их жителей потребуется лишь справка об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус, выданная не более чем за 96 часов. По прилёте туристам придётся сделать повторный тест.

Самолёты между Россией и ОАЭ летают после «коронавирусной паузы» с сентября 2020 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что авиаперелёты на курорты Египта вряд ли возобновятся к майским праздникам, считает исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. Скорее всего, это произойдёт во второй половине мая. Ломидзе подчеркнула, что это предварительная оценка ситуации, к которой склоняются эксперты.