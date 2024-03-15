Российским дипломатам начали угрожать протестами во время выборов Антонов: посольству РФ в США начали поступать угрозы на фоне выборов президента

Фото: MFA Russia/via Global look press

Анатолий Антонов

В адрес российского диппредставительства в США начали поступать угрозы на фоне президентских выборов в России, заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в программе «Большая игра» на «Первом канале». По его информации, есть вероятность проведения протестных акций.

Мы знаем, что планируются антироссийские акции как около посольств и консульств, так и попытка проникнуть будет на территорию нашего посольства, и — не сорвать, это просто не получится, — а осложнить (выборы — ред. NEWS.ru), испортить нам настроение, — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что в российском Министерстве иностранных дел обеспокоены угрозами безопасности, которым подвергаются дипведомства. Официальный представитель МИД Мария Захарова в середине февраля отмечала, что несколько стран Европы и Соединенные Штаты не ответили на запрос Москвы об оказании содействия в обеспечении общественного порядка в местах проведения голосования.

До этого глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров приглашал послов европейских государств обсудить предстоящие выборы, поскольку РФ располагает данными о том, что иностранные дипмиссии готовятся к вмешательству в избирательный процесс. Однако за два дня до назначенной даты МИД получил ноту о решении дипломатов не приходить на встречу.