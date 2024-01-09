Российский журналист умер в Таиланде В Таиланде умер главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко

Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Михаил Войтенко

В Таиланде скончался эксперт по морским перевозкам и главный редактор «Морского бюллетеня» Михаил Войтенко, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные медиков. Отмечается, что он умер на 66-м году жизни из-за инфаркта.

Инфаркт был внезапным, смерть была практически мгновенной, — рассказал собеседник агентства.

Родные Войтенко не могли с ним связаться с 29 декабря. Тело российского журналиста было обнаружено 1 января, когда таиландская полиция вскрыла его квартиру по запросу родственников из России.

Ранее сообщалось, что россиянин погиб в Таиланде. По данным местных СМИ, гражданин РФ упал с высоты в курортном городе Паттайя. Отмечается, что инцидент произошел 6 января в кондоминиуме Laguna Beach, где проживал погибший. Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели российского гражданина.

До этого россиянка погибла при падении из окна седьмого этажа многоквартирного дома в таиландском городе Паттайя. Как рассказал молодой человек погибшей девушки, она выпала из окна случайно. Известно, что в момент падения девушка находилась по пояс обнаженной. Сотрудники полиции пришли в помещение, из которого выпала девушка, и обнаружили, что ее молодой человек был сильно пьян. Следов борьбы обнаружено не было.