16+

Рубрики

Медиа

Архив

Мир

Российский военный погиб при взрыве мины в Сирии

23:42, 09 сентября 2021
Российский военный погиб при взрыве мины в Сирии Фото: Azalden Idlib/INA Photo Agency/imago-images.de/Global Look Press
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Российский военнослужащий погиб в Сирии в результате взрыва на дороге, по которой шла колонна с гумпомощью. Заложенная заранее мина взорвалась в провинции Хомс, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Девятого сентября 2021 года в провинции Хомс <...> в ходе рекогносцировки российской военной полицией маршрута прохождения гуманитарной колонны произошёл подрыв установленного на обочине дороги взрывного устройства, — пояснили в военном ведомстве.

Российский военнослужащий, находившийся в подорвавшемся автомобиле, получил тяжёлые ранения. Ему была оказана медицинская помощь, но это не помогло.

В Минобороны уже пообещали, что окажут семье погибшего всю необходимую помощь.

Ранее стало известно, что в июне российский военнослужащий погиб в результате подрыва бронеавтомобиля в сирийской провинции Хасеке. Инцидент произошёл в ходе проверки маршрута патрулирования военной полиции. Сработало неустановленное взрывное устройство.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео