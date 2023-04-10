Российский водочный завод поборется с Disney за «сундук мертвеца» «Ведомости»: ликеро-водочный завод «Кристалл» оспорит у Disney права на «Пиратов Карибского моря»

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Калужский ликеро-водочный завод (КЛВЗ) «Кристалл» обратился в суд по интеллектуальным правам с требованием досрочно прекратить охрану товарных знаков «Пираты Карибского моря» и «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», поскольку компания их не использует, сообщают «Ведомости». Журналисты предполагают, что завод рассчитывает использовать названия культовых фильмов для продажи алкогольных напитков.

«Ведомости» уточняют, что бренд «Пираты Карибского моря» закреплен за Disney Enterprises, однако его охрана истекает через два месяца. К следующему судебному заседанию, которое назначено на август, компания должна отреагировать на исковое заявление, а также предоставить доказательства использования товарного знака.

По мнению юристов, у ликеро-водочного завода велики шансы выиграть суд. Как заявил представитель юридической фирмы DRC Владимир Ожерельев, в случае победы КЛВЗ «Кристалл» сможет рассчитывать только на название бренда, поскольку само произведение продолжит охраняться авторским правом.

Ранее художник Никас Сафронов подал в суд на Wildberries и потребовал от маркетплейса 10 млрд рублей за продажу продукции с изображениями его картин и использование в названии товаров его имени. Он уточнил, что долго и тяжело зарабатывал свое имя, а потому и запросил такую нескромную сумму. По мнению Сафронова, все, кто хочет воспользоваться именем честного и трудолюбивого человека, должны ощутить «весь гнев справедливого наказания и закона».