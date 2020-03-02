https://static.news.ru/photo/69556a5e-5c85-11ea-8961-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны Росси/vk.com

Экипаж новейшего корабля противоминной обороны Черноморского флота «Иван Антонов» выполнил учебные стрельбы и тренировку по преодолению минного заграждения в Средиземном море.

Экипажу «Ивана Антонова» была поставлена задача по проведению противоминной разведки, преодолению минных заграждений и применению корабельного оружия для отражения авиаудара условного противника, — заявил «Интерфаксу» представитель флота Алексей Рулев.

Он добавил, что учения носили плановый характер.

Отмечается, что моряки успешно выполнили задачу по обнаружению и преодолению условно-морского участка морских акваторий, в ходе которых ликвидировали макеты плавающих мин. Кроме того, зенитные установки корабля условно уничтожили низколетящие воздушные цели.

Как писал NEWS.ru, 28 февраля в Средиземное море вышли два российских фрегата, вооружённые крылатыми ракетами «Калибр». Корабли прошли через турецкие проливы на фоне обострения кризиса в Идлибе, где войска Турции вступили в прямую конфронтацию с сирийской армией, которую поддерживает Россия.