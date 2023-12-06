Российский триколор появился в небе над Абу-Даби в честь визита Путина

Фото: Андрей Гордеев/POOL/ТАСС

Российский флаг появился в небе над Абу-Даби в честь визита президента России Владимира Путина. Триколор распылили истребители в момент, когда российский лидер приехал во дворец на переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Сначала состоятся переговоры в расширенном составе, после этого главы государств пообщаются тет-а-тет.

Также российского президента в Абу-Даби приветствовали залпами артиллерии. Дорогу кортежа обрамляли кавалерия и верблюды.

Ранее самолет Путина приземлился в Абу-Даби. У трапа главу РФ встречал министр иностранных дел ОАЭ Абдалла Бен Заид Аль Нахайян. После этого российский лидер на Aurus поехал по улицам города на главную встречу.

Как отмечал в беседе с журналистами представитель Кремля Дмитрий Песков, Путин планирует обсудить рынок нефти с лидерами ОАЭ и Саудовской Аравии во время рабочего визита в эти страны. По его словам, координация по стабилизации рынка нефти будет продолжаться.

При этом, по словам помощника Путина Юрия Ушакова, российский лидер поднимет тему специальной военной операции во время своего визита в ОАЭ и Саудовскую Аравию. По его словам, в планах президента — обсуждение региональных конфликтов, в том числе на Украине и Ближнем Востоке. Ушаков подчеркнул, что зарубежным коллегам будет важно узнать оценки Путина.