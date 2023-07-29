Российский танк расстрелял колонну ВСУ: новости СВО на вечер 29 июля Последние новости об СВО на Украине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский танк уничтожил колонну военной техники ВСУ в бою на Запорожском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Он опубликовал снятое с беспилотника видео, на котором показано, как боевая машина ВС РФ прорывается вперед вдоль лесополосы и разбивает два украинских танка, а также шесть бронемашин. Военэксперт Василий Дандыкин предположил, что танк действовал из засады. По его мнению, это мог быть новейший Т-90М «Прорыв» либо модификация Т-72 или Т-80. Дандыкин напомнил о танковых дуэлях в начале СВО, когда одна боевая единица выносила всю роту ВСУ.

29 июля Минобороны РФ сообщило, что за сутки на Донецком, Южно-Донецком, Купянском, Краснолиманском, Запорожском и Херсонском направлениях были уничтожены порядка 465 украинских военных, три танка, боевая машина пехоты, девять боевых бронированных машин, гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Акация», три гаубицы Д-20, а также одна гаубица Д-30. Средствами ПВО были перехвачены две ракеты ЗРК С-200, переоборудованные для ударов по наземным целям, а также семь крылатых ракет Storm Shadow и два снаряда HIMARS. Кроме того, были уничтожены шесть БПЛА ВСУ.

Минобороны сообщило, что 28 июля ВС России нанесли удар высокоточным оружием по пункту управления ВСУ в Днепропетровске. Назначенный объект был поражен, все цели удара были достигнуты. Кроме того, ВС РФ поразили в Запорожской области пункт управления 47-й механизированной бригады ВСУ близ Орехова. В районе города Запорожье был уничтожен склад украинской группировки войск «Запорожье».

Военкор Евгений Поддубный заявил, что ВСУ сточили о боевые порядки ВС РФ четверть или треть западной техники. По его словам, это связано с переоценкой потенциала вооружения стран НАТО, со сложностью ремонта в полевых условиях, плохой проходимостью и избыточной технологичностью поставляемого оружия. Поддубный напомнил о русской пословице «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги».

Фото: Sgt. Caleb Minor/Keystone Press Agency/Global Look Press Боевая машина пехоты Bradley

Минувшей ночью украинские войска пытались разрушить железную дорогу между Херсонской областью и Крымом. ВСУ выпустили 12 крылатых ракет Storm Shadow, рассказал врио главы Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, все повреждения уже устранены. Сальдо также отметил, что ВСУ совершили атаку в преддверии запуска движения поездов между Геническом и Джанкоем.

Российские военные пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр в Херсонской области, сообщил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале. По его словам, украинские военные пытались закрепиться на контролируемом ВС РФ левобережье.

Минобороны РФ показало видео уничтожения экипажем российского вертолета Ка-52 опорного пункта ВСУ на Запорожском направлении. «Аллигатор» поразил подразделение украинских военных, в котором хранились противотанковые средства поражения.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал три видео уничтожения дронами-камикадзе «Ланцет» тяжелой бронетехники ВСУ. На кадрах видно, как российские БПЛА атаковали финский бронетранспортер ХА-180, украинский танк на Харьковском направлении, а также боевую машину пехоты ВСУ под Артемовском.