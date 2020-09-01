Российский Су-27 перехватил самолёт ВВС ФРГ над Балтийским морем

https://static.news.ru/photo/4fd92212-ec65-11ea-b86f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Истребитель Су-27 ВВС России был поднят в воздух для перехвата немецкого военного самолёта над Балтийским морем, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Германии, — говорится в сообщении ведомства.

По данным Центра, средства контроля зафиксировали цель, приближающуюся к границе РФ. После опознания самолёта Су-27 вернулся в аэропорт базирования. Полёт российского воздушного судна прошёл в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что два Су-27 перехватили бомбардировщик США над Чёрным морем. Генерал-полковник Николай Антошкин высоко оценил профессионализм российских лётчиков, подчеркнув, что военные имеют хорошую подготовку, а Су-27 удобны в управлении.