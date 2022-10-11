Российский спецназ уничтожил украинских военных под Кременной РИА Новости: спецназ ВС РФ уничтожил войска ВСУ под Кременной

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Российский спецназ в ходе выполнения задач под городом Кременная в Луганской Народной Республике уничтожил украинские войска, сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалось видео с места. На записи можно увидеть, как ВС РФ с помощью системы ПТРК «Корнет» наносят удар по позициям ВСУ. Несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили ранения.

Российский спецназ уничтожил украинские войска под городом Кременная в Луганской Народной Республике. По данным радиоперехвата, несколько украинских солдат были уничтожены, другие получили серьезные ранения, — сказано в публикации.

Отмечается, что руководство в Киеве не оставляет попыток прорвать оборону российской армии на линии Сватово — Кременная. Для этого в регион отправлены войска ВСУ небольшими группами.

Ранее журнал Foreign Policy сообщил, что Киев потребовал от президента США Джо Байдена снять запрет на поставки оперативно-тактических ракет ATACMS. Дальность их применения составляет порядка 300 километров. Письмо с соответствующим требованием направил в американский конгресс председатель Верховной рады Руслан Стефанчук после ракетного удара России по Украине 10 октября.