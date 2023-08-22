Российский снайпер «снял» бойца ВСУ точным попаданием

Фото: МО РФ

Российский снайпер с позывным Гудвин поразил военного ВСУ точным попаданием пули 338-го калибра, сообщает RT. Меткий выстрел с расстояния 1100 метров показали на видео.

Кадры запечатлели неделей ранее в зоне СВО в районе участка между населенными пунктами Сватово и Кременная. На видео видно, как пуля снайпера ВС РФ настигает украинского бойца, укрывавшегося в лесополосе.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео ликвидации снайперским выстрелом пулеметчика ВСУ. На кадрах из окопа видно, как в голову украинскому военнослужащему прилетела пуля, когда он уже готовился к ведению огня. По данным «РВ», убитый боец мог состоять в рядах спецназа.

Также канал «Военкоры Русской Весны» публиковал видео работы российских снайперов в лесах под Кременной. На кадрах показан момент, как снайперская пара ВС РФ уничтожает укрывавшеося украинского солдата двумя меткими выстрелами.