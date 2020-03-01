Владимир Джабаров Владимир Джабаров Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Сенатор Владимир Джабаров призвал турецкое руководство отреагировать на задержание главного редактора турецкого бюро Sputnik и прекратить давление на российских журналистов в Турции.

Главреда и нескольких журналистов турецкого Sputnik задержали в Стамбуле, в офисе агентства начались обыски, на квартиры журналистов напали националисты.

Власть должна немедленно пресечь подобные действия, потому что они отравляют наши отношения, а мы рассчитываем на дальнейшее полнокровное сотрудничество с Турецкой Республикой, с которой у нас давние хорошие связи, — цитирует Джабарова РИА Новости.

Sputnik Турция — часть международной сети информагентсв, входящих в государственный холдинг «Россия сегодня».

Как писал NEWS.ru, о задержании журналистов рассказала замдиректора МИА «Россия Сегодня» Маргарита Симоньян. В полиции турецкой столицы информацию опровергли.

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