Российский сенатор назвал нелепым план Зеленского по возвращению Донбасса

https://static.news.ru/photo/82918ef4-8178-11ea-844b-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

В российском Совфеде назвали план президента Украины Владимира Зеленского вернуть Донбасс нелепым. Им он поделился, выступая на ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова».

Ничего нового в тактике Киева не произошло. Зеленский повторил прежнюю формулу: сначала Украина намерена взять контроль над границей, ввести на Донбасс свои войска и потом провести там выборы.

Всё, что говорит Зеленский, выглядит нелепо. Российских войск там нет. Выйти на границу с Россией можно только, начав масштабные боевые действия против ополченцев Донбасса, — заявил сенатор Олег Морозов РИА Новости.

По словам российского парламентария, украинский лидер демонстративно «опрокидывает» Минские соглашения и «даёт понять, что не будет их выполнять», сообщает радио Sputnik.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.

Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти заявили о готовности вести прямой диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.