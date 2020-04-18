Российский сенатор назвал нелепым план Зеленского по возвращению Донбасса

В российском Совфеде назвали план президента Украины Владимира Зеленского вернуть Донбасс нелепым. Им он поделился, выступая на ток-шоу Савика Шустера «Свобода слова».
Ничего нового в тактике Киева не произошло. Зеленский
Всё, что говорит Зеленский, выглядит нелепо. Российских войск там нет. Выйти на границу с Россией можно только, начав масштабные боевые действия против ополченцев Донбасса, — заявил сенатор Олег Морозов РИА Новости.
По словам российского парламентария, украинский лидер демонстративно «опрокидывает» Минские соглашения и «даёт понять, что не будет их выполнять»,
Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Евромайдана. Ни одно государство не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается силовыми методами установить контроль над территориями.
Ранее NEWS.ru писал, что украинские власти заявили о готовности вести прямой диалог с жителям Донбасса, но не с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР.
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