Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что через 4-5 дней в республику из России прилетит Ил-76 вместимостью 50 тысяч литров.
Президент уточнил, что Боливия не арендует самолёт, его предоставят на безвозмездной основе при учёте оплаты эксплуатационных расходов, сообщает «
Как писал News.ru ранее, ряд французских политиков и чиновников выступили с инициативой создания международного фонда по борьбе с лесными пожарами и восстановлению лесов. Инициативу озвучили министр заморских территорий Франции Анник Жирарден и руководство департамента Французская Гвиана (Южная Америка).