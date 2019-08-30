Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Посол КНР на Украине Ду Вэй заявил, что Вашингтон не имеет права вмешиваться в сотрудничество Пекина и Киева. По его словам, Украине не нужны наставники извне.

Так дипломат отреагировал на критику политики Китая, высказанную в Киеве советником Дональда Трампа по национальной безопасности Джоном Болтоном, сообщает LB.ua. США не должны нагло вмешиваться во внешние отношения Украины и...