Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Президент Боливии Эво Моралес сообщил, что через 4-5 дней в республику из России прилетит Ил-76 вместимостью 50 тысяч литров.

Президент уточнил, что Боливия не арендует самолёт, его предоставят на безвозмездной основе при учёте оплаты эксплуатационных расходов, сообщает «Боливия ТВ».

Как писал News.ru ранее, ряд французских политиков и чиновников выступили с инициативой создания международного фонда по борьбе с лесными пожарами и восстановлению лесов. Инициативу озвучили министр заморских территорий Франции Анник Жирарден и руководство департамента Французская Гвиана (Южная Америка).

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