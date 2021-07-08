Российский самолёт помешал выступлению премьера Испании в Литве

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Совместная пресс-конференция премьера Испании Педро Санчеса и президента Литвы Гитанаса Науседы была прервана из-за вылета самолётов НАТО на перехват российской воздушной машины, сообщает телеканал 24 Horas.

Мероприятие проходило на базе Альянса в городе Шяуляй. В какой-то момент на пресс-конференции появились военные. Они стали готовиться к вылету, политики были вынуждены отойти.

По данным издания Mundo, так военные отреагировали на «обычные действия российской авиации» над Балтийским морем. Другие подробности произошедшего неизвестны.

Наша пресс-конференция была прервана реальным вызовом, — цитирует Науседу портал LTR.

После вылета самолётов на перехват пресс-конференция была продолжена.

Ранее патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon пролетел вблизи границ Чёрного моря и провёл разведку вблизи Крымского полуострова. Он стартовал с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и находился рядом с границами России на протяжении трёх часов.