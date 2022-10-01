Российский посол заявил о демарше «недружественных стран» Посол России Коронелли: на конференции ЮНЕСКО 48 «недружественных стран» устроили демарш

Фото: Антон Великжанин/РИА Новости

Посол России в Мексике Виктор Коронелли

Посол России в Мексике Виктор Коронелли рассказал об инциденте, который произошел на закрытии всемирной конференции ЮНЕСКО. Около 50 «недружественных стран» упрекнули организаторов мероприятия в том, что туда была приглашена Россия, а во время выступления главы российской делегации покинули зал. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Результаты работы и результаты конференции ЮНЕСКО я оцениваю положительно. Сегодня была принята консенсусом итоговая декларация конференции. <..> Но уже после принятия этого документа имел место демарш представителей «недружественных стран», — рассказал Коронелли.

В инциденте, по словам посла, участвовали 48 стран — «англосаксы, младоевропейцы, то есть Восточная Европа, и ряд других примкнувших делегаций». Коронелли заявил, что обвиняющие РФ в связи с событиями на Украине не стали слушать ответ российской делегации и покинули зал.

Дипломат также добавил, что со словами поддержки по окончании конференции к россиянам обратились, в частности, представители ЮАР.

Всемирная конференция ЮНЕСКО по культурной политике и устойчивому развитию Mondiacult-2022 прошла 28–30 сентября в Мехико.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что действия недоброжелателей России непредсказуемы и импульсивны, они непрофессиональны. Он подчеркнул, что в ответ на это нужно «работать в своей логике, решать свои задачи».

В свою очередь вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин сообщил, что сейчас рискованно посещать европейские страны, так как россияне могут столкнуться с негативным отношением. Он призвал российских путешественников не терять здравый смысл и осторожность, так как сейчас в недружественных странах можно попасть в совершенно разные ситуации.