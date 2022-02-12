Российский посол заявил, что страна «срала» на санкции Запада

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев резко описал отношение РФ к санкциям западных стран. Когда журналисты задали дипломату соответствующий вопрос, он заявил, что России «срать» на санкции западных стран, пишет Aftonbladet. Также в ходе интервью он назвал расширение НАТО главной угрозой для России.

Извините за язык — но мы срали на санкции Запада, — заявил он.

Дипломат также заметил, что США и НАТО продолжают усугублять международную обстановку своей риторикой о «странах-агрессорах». Это, в свою очередь, влияет на мировую безопасность. Именно поэтому, по словам Татаринцева, Россия выступает против членства Швеции в Альянсе.

Ранее Татаринцев заявлял, что Россия возражает против членства Швеции в НАТО из-за стремления Альянса и США к нагнетанию обстановки в сфере безопасности. Он также добавил, что расширение организации является самой большой угрозой для России. Посол воздержался от комментариев на тему, как именно вступление Швеции в НАТО будет угрожать России.

До этого государственный секретарь Швеции Карин Валленстен заявила, что страна по-прежнему не стремится стать членом НАТО. На это не повлияла даже кризисная ситуация вокруг Украины.