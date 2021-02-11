Российский посол прокомментировал стратегию США по Сирии

https://static.news.ru/photo/47d8951a-6c45-11eb-accc-96000091f725_660.jpg Дамаск, Сирия Фото: Ammar Safarjalani/Xinhua

Соединённые Штаты продолжат оказывать давление на Дамаск, и в целом, скорее всего, их стратегия в отношении Сирии после победы Джо Байдена на выборах президента не измениться, считает посол РФ в САР Александр Ефимов.

По его мнению, в настоящее время рано говорить о планах американской администрации по данному вопросу.

Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах. Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а нахождение американских войск на сирийской земле в этом смысле — один из главных инструментов Вашингтона, о чём сами американцы неоднократно говорили, — отметил он.

Ефимов сообщил, что нужно понимать, что присутствие США в САР — будь то в Заевфратье или в районе Ат-Танфа на границе с Иорданией — незаконно, и поэтому необходимо его прекратить. Он подчеркнул, что «американская оккупация» не только мешает Дамаску осваивать принадлежащие ему природные ресурсы, но и препятствует восстановлению суверенитета законных властей на всей территории страны, «потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям на северо-востоке».

Кроме того, присутствие Соединённых Штатов затрудняет решение сирийским правительством задач по обеспечению безопасности, в частности в пустынных районах на востоке республики, где вновь наблюдается активизация боевиков запрещённой в России террористической группировки ИГ. Много вопросов, отметил посол, вызывает в этой связи опека американской стороны над бандформированиями, которые обосновались в лагере «Рукбан» в Ат-Танфе. Его окончательное расселение и ликвидацию осуществить пока не удаётся.

Ефимов рассказала, что сложная обстановка фиксируется в тюрьмах и лагерях в Заевфратье на северо-востоке Сирии, которые находятся под присмотром США, а также увеличивается уровень насилия.

Как будет с этим работать новая администрация США, прогнозировать трудно. Но оснований рассчитывать на какие-то принципиальные изменения, тем более в позитивном для Сирии ключе, пока не просматривается, — цитирует посла РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Пентагон сообщил, что не несёт ответственность за охрану нефтяных месторождений на востоке Сирии, а занимается борьбой с остатками группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Заявление проиллюстрировало смену «сирийской» стратегии США, которую Дональд Трамп открыто увязывал с сырьевым вопросом. Интрига заключается в том, как с учётом новой позиции будет выстраиваться работа американской энергетической компании Delta Crescent Energy (DCE), которая при предыдущей администрации успела получить контракт на востоке Сирии.