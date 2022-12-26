Российский посол осудил голосование ФРГ против резолюции ООН по нацизму Посол РФ Степанов назвал голосование ФРГ против резолюции ООН по нацизму кощунственным

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Олег Степанов

Кощунственным назвал голосование бывших стран «Оси», включая Германию и Японию, против резолюции РФ в Генассамблее ООН о борьбе с героизацией нацизма посол России в Канаде Олег Степанов. Он также задался вопросом, насколько искренним было раскаяние этих стран за преступления в годы Второй мировой войны. Слова дипломата приводит РИА Новости.

Впервые против высказались Германия и Япония. Потомки проигравших Вторую мировую войну главных государств «Оси». Десятилетиями они хотели отмыться от своего темного прошлого. Хотели заставить весь мир забыть совершенные ими военные преступления и преступления против человечности. А теперь скинули маски, — заявил Степанов.

По его мнению, такое «кощунственное поведение» является оскорблением памяти жертв «германского нацизма и японского империализма», а также оскорблением Устава ООН. Степанов подчеркнул, что в этой связи возникает вопрос, насколько искренним было раскаяние немцев в том, что они «ответственны за мировую войну». Также он упомянул и японцев, «которые до сих пор не признали вину за агрессию и чудовищные жестокости».

Степанов полагает, что подобное поведение двух стран возможно только при пособничестве США.

В годы Второй мировой войны нацистская Германия, империалистическая Япония и фашистская Италия были основными парнерами по военно-политическому альянсу, также носившему название «Оси».

Ранее Генассамблея ООН приняла внесенную Россией резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. За документ проголосовали 120 стран, воздержались — 10, против выступили — 50. Голосовали против резолюции в том числе США и Великобритания, Германия и Франция, Украина и Италия, Польша и Чехия, Эстония и Латвия. По мнению представителей не поддержавших резолюцию государств, РФ использует документ для оправдания своей спецоперации на Украине.

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин также заявил, что Германия, Италия и Япония при голосовании против резолюции по борьбе с героизацией нацизма проявили кощунство. По его словам, впервые против осуждающего нацизм документа голосовали страны — бывшие члены «Оси».