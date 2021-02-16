Российский посол опроверг сообщения о гибели «вагнеровцев» в ЦАР

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко назвал фейками сообщения СМИ о гибели в стране российских граждан. По его словам, ни один инструктор из РФ не был ни взят в плен, ни убит.
Информационный «вброс» сделало оппозиционное интернет-издание Corbeau News. Оно, по словам Титоренко, финансируется из-за рубежа структурами, которые не хотят видеть президентом ЦАР Фостена-Арканже Туадеру. Дипломат также
Ранее об убийстве и пленении бойцов ЧВК Вагнера в ЦАР сообщили местные СМИ со ссылкой на повстанческие группировки.
Как сообщал NEWS.ru, представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги