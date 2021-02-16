Российский посол опроверг сообщения о гибели «вагнеровцев» в ЦАР

https://static.news.ru/photo/2f180b56-7063-11eb-9f70-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко назвал фейками сообщения СМИ о гибели в стране российских граждан. По его словам, ни один инструктор из РФ не был ни взят в плен, ни убит.

Информационный «вброс» сделало оппозиционное интернет-издание Corbeau News. Оно, по словам Титоренко, финансируется из-за рубежа структурами, которые не хотят видеть президентом ЦАР Фостена-Арканже Туадеру. Дипломат также рассказал «МК», что посольство проверило все сообщения о гибели россиян, но в ходе боестолкновений были убиты только мятежники и боевики вооружённых группировок.

Ранее об убийстве и пленении бойцов ЧВК Вагнера в ЦАР сообщили местные СМИ со ссылкой на повстанческие группировки.

Как сообщал NEWS.ru, представитель правительства ЦАР Анж Максим Казаги заявил , что Россия перебросила в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) несколько сотен военнослужащих вместе с тяжёлым вооружением. Он отметил, что это произошло на фоне тяжёлых боёв между правительственными силами и повстанцами в этой африканской стране. При этом точное число специалистов, дата их прибытия и местонахождение Казаги не уточнил.