Российский посол оценил вероятность отставки Джонсона

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не уйдёт в отставку, считает посол РФ в Лондоне Андрей Келин. В интервью РИА Новости он заявил, что действующий премьер переживёт шквал критики в свой адрес. Посол добавил, что вопрос о возможном визите Джонсона в Москву пока не обсуждался, но «ничего исключать нельзя».

Джонсон объявил, что он остается по крайней мере до 2029 года, и я охотно в это верю, потому что британские собеседники, с которыми я встречался в последние дни, считают, что он этот кризис переживёт, это далеко не первый его кризис, — подчеркнул Келин.

Ранее Джонсон заявил, что не планирует уходить в отставку в связи со скандалом вокруг вечеринок во время ковидного локдауна в стране. Премьер также заверил, что опубликует подробный отчёт о расследовании вечеринок на Даунинг-стрит, как только сам получит его.

Газета The Guardian опубликовала снимок, сделанный в мае 2020 года в саду на Даунинг-стрит. На нём изображены Джонсон с супругой за столом. Позднее телеканал ITV опубликовал письмо с приглашением на эту вечеринку. В нём были указаны около 100 человек, но в итоге мероприятие посетили 30 гостей. Однако это был не единственный подобный случай.

По данным газеты The Daily Telegraph, 16 апреля 2021 года, накануне похорон принца Филиппа, в резиденции Джонсона прошли две вечеринки. Одним из тех, кто устроил банкет, оказался уже экс-директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк. При этом имя второго сотрудника офиса Джонсона, также устроившего вечеринку, не разглашается. Отмечается, что Джонсон в период с 15 по 17 апреля был в своей загородной резиденции Чекерс. Сам премьер извинился перед королевой Елизаветой II за эти вечеринки.