Российский посол объяснил, почему талибам сложно бороться с террористами

Боевикам движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) сложно эффективно бороться с терроризмом в Афганистане из-за нехватки финансовых средств, заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов. Он напомнил, что финансовые счета страны заморозили американцы, а западные санкции парализовали банковскую систему страны. Его слова приводит РИА Новости.

Жирнов отметил, что с сентября ситуация с терроризмом в Афганистане стала меняться в худшую сторону.

У новых афганских властей сейчас нет денег, финансовые счета страны заморозили американцы, а западные санкции парализовали банковскую систему Афганистана. В таких условиях говорить об эффективной борьбе с терроризмом сложно, — сказал российский посол.

После захвата в сентябре провинции Панджшер, в которой действовали силы афганского сопротивления, талибы объявили о завершении войны в стране. Впоследствии они сообщили о формировании временного правительства.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на инвестиционном форуме «Россия зовёт!», заявил, что боевики «Талибана» контролируют ситуацию в Афганистане. Он призвал помочь афганскому народу и выступил за разблокирование денег Афганистана в европейских банках.