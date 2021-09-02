Российский посол объяснил напряжённость вокруг Панджшера

Эскалацию в Панджшере, по мнению боевиков движения «Талибан» (запрещено в РФ), могли спровоцировать завышенные требования сопротивления, в том числе по автономии ряда непуштунских провинций. Об этом заявил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов в интервью РИА Новости.

Он уточнил, что по мнению талибов, требования сопротивления диспропорциональны доли таджикского населения. Также панджшерцы выступали за то, чтобы все назначения чиновников новой власти согласовывались с так называемым национальным фронтом сопротивления.

И третье, опять-таки, якобы, но у нас такая есть информация, что панджшерцы запросили автономию не только для себя, но и для целого ряда провинций с преимущественно непуштунским населением. Видимо, это сыграло свою роль, — добавил Жирнов.

Посол подчеркнул, что Москва контактирует с талибами, но не вмешивается в дела Афганистана. Россия выступает за мирное урегулирование ситуации в стране.

16 августа боевики движения «Талибан» окончательно захватили весь Афганистан, за исключением провинции Панджшер, в которой расположились основные силы афганского сопротивления. Члены террористической группировки сдержали обещание не убивать чиновников и мирных жителей в случае сдачи города без боя.

Ранее сообщалось, что «Талибан» намерен нанести последний удар тем, кто сопротивляется их власти в Афганистане. По сообщениям СМИ, боевики планируют привлечь к операции свои лучшие силы и задействовать большое количество трофейной техники. В свою очередь «фронт сопротивления» талибам заявил о своей готовности в полной мере оказывать сопротивление и не допустить захвата провинции Панджшер боевиками.