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Посол России Антонов вернулся в США

18:57, 20 июня 2021
Анатолий Антонов Анатолий Антонов Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прибыл 20 июня в Нью-Йорк после примерно трёх месяцев пребывания в Москве, передаёт ТАСС.

Дипломат прилетел в США регулярным рейсом «Аэрофлота». Ожидается, что из аэропорта Антонов направится в Вашингтон.

Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».

Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в российскую столицу для реализации решений саммита в Женеве. По итогам встречи между Владимиром Путиным и Джо Баденом было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне.

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