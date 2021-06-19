Посол России Антонов вернулся в США

Фото: Михаил Тургиев/РИА Новости

Павел Ермолаев NEWS.ru https://static.report.az/photo/83925d7d-6354-31d2-baaf-39bc59708162_50.jpg

Иностранные туристы, получившие прививку от коронавируса, смогут в частном порядке въезжать в Израиль с 1 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД страны.

Начиная с 1 июля вакцинированные туристы смогут въезжать в Израиль в частном порядке, не в составе групп и без предварительного разрешения в соответствии с обычными условиями визового режима, — говорится...