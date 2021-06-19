Посол России Антонов вернулся в США

Посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Анатолий Антонов прибыл 20 июня в Нью-Йорк после примерно трёх месяцев пребывания в Москве, передаёт ТАСС.
Дипломат
Антонов вернулся в Москву из Вашингтона 21 марта после резонансного интервью главы Белого дома Джо Байдена, в котором он назвал российского лидера «убийцей».
Ранее посол США в РФ Джон Салливан сообщил, что в скором времени вернётся в российскую столицу для реализации решений саммита в Женеве. По итогам встречи между Владимиром Путиным и Джо Баденом было решено, что послы обеих стран вернутся в посольства в Москве и Вашингтоне.