Российский политолог сравнил Зеленского с Нероном

https://static.news.ru/photo/02ba2236-999b-11eb-9a5b-96000091f725_660.jpg Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский мечтает о роли «украинского Нерона», заявил политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков.

По его словам, Зеленский не хочет войны, но как гениальный актёр ждёт гениальной роли, сообщает НСН.

Он хочет сымитировать войну на Донбассе для того, чтобы перейти к личной диктатуре. Его призвали из-за программы мира, он её не смог выполнить из-за американского контроля, у него рухнул рейтинг в пять раз, и скоро он станет самым ненавидимым политиком Украины, — отметил политолог.

Марков добавил, что Зеленский взял под контроль все СМИ, пытаясь остановить падение рейтинга. Теперь он желает включения Украины в НАТО в рамках своей поддержки.

Но полностью её принять туда не могут, они могут предложить членство с обязанностями, но без прав, — подчеркнул Марков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский рассказал, как посетил линию соприкосновения войск в Донбассе. Он заявил, что хочет мира на этой территории и считает, что туда должны приезжать люди с властью. Политик отметил, что в высоких кабинетах будет некому работать, если никто не защитит границы государства.