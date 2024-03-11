Российский миллиардер выступил против контроля над людьми Павел Дуров: не нужно контролировать то, как люди выражают себя

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Не нужно контролировать людей в том, как они выражают себя, заявил создатель Telegram Павел Дуров в интервью Financial Times. По его словам, главное, чтобы они не пересекали красные линии.

Я верю в конкуренцию идей. Я считаю, что насчет любой идеи должны идти споры. <...> В противном случае мы можем быстро скатиться к авторитаризму, — сказал Дуров.

Российский предприниматель поделился, что Telegram планирует улучшить процессы модерации в текущем году, когда в мире пройдут важные выборы в разных странах. Для этого мессенджер будет задействовать искусственный интеллект, добавил он.

Ранее американский миллиардер Илон Маск признался, что американцы даже не представляют всю мощь цензуры в Соединенных Штатах, где правит государственно-промышленный комплекс. Он объяснил преследования Вашингтона тем, что на его платформе Twitter (X) царит свобода слова. Он также подчеркнул, что свобода слова является основой демократии, именно поэтому поправка о ней в Конституции США является первой. Миллиардер подчеркнул, что без свободы слова все потеряно.

Заявление основателя компании SpaceX относилась к высказыванию американского предпринимателя Дэвида Сакса, который сказал, что рад жить в США, так как у него есть свобода слова и свобода от политических преследований. При этом Сакс уточнил, что демократы каждый день пытаются эти права подорвать.