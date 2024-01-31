Российский миллиардер проиграл Sotheby's суд за цены CNBC: миллиардер Рыболовлев проиграл суд Sotheby's по делу о высоких ценах

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Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby’s, который он обвинил в содействии завышению цен на произведения искусства, сообщает CNBC. Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома по всем пунктам, выдвигаемым в своем иске Рыболовлевым. Претензии касались покупок, совершенных миллиардером через дилера произведений искусства Ива Бувье.

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев во вторник проиграл иск в федеральном суде Нью-Йорка, в котором он обвинял аукционный дом Sotheby’s в том, что дом помогал арт-дилеру мошенничать в отношении бизнесмена, — говорится в сообщении телеканала.

Рыболовлев подал иск в отношении Sotheby’s еще в 2018 году. Миллиардер обвинил аукционный дом в причастности к махинациям с ценами на искусство. Иск был связан с многолетней тяжбой россиянина с арт-дилером из Швейцарии Ивом Бувье, помогавшему Рыболовлеву в покупке 38 работ известных художников. По словам миллиардера, в Sotheby’s знали настоящие цены на ряд работ и оказали Бувье существенную помощь в связи с приобретением Рыболовлевым 15 произведений искусства на общую сумму более $1 млрд, что на сотни миллионов больше, чем заплатил за них швейцарец.

Ранее ряд российских аукционеров заявил, что подобные обвинения в торговле по завышенным ценам выглядят как минимум странно. Как отметил владелец аукциона русского искусства Константин Бабулин, главный принцип торгов — это когда покупатель платит за понравившийся лот выше его рыночной цены. В свою очередь глава международной аукционной платформы Александр Киселевский предположил, что судебная победа может подорвать не только репутацию Sotheby’s, но и всего аукционного сообщества.