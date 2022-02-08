Макрон: Путин не будет инициировать эскалацию на Украине

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил по итогам переговоров с Владимиром Зеленским, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины. Франция ставит своей целью достигнуть стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, подчеркнул Макрон.

Французский лидер также отметил, что Украина подтвердила приверженность сохранению режима прекращения огня в Донбассе. Он также подчеркнул, что встреча политсоветников «нормандского формата» состоится 10 февраля в Берлине. Заседание политсоветников в...