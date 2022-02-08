Макрон: Путин не будет инициировать эскалацию на Украине
Алёна Вавулина
Алёна Вавулина
16:26, 08 февраля 2022
Президент Франции Эммануэль МакронФото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что его российский коллега Владимир Путин пообещал не инициировать эскалацию конфликта на Украине. Заявление было сделано после переговоров Макрона с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве, передаёт РИА Новости.
Мы обменялись вчера с президентом Путиным мнениями по вопросам безопасности и военным вопросам, он мне сказал, что не будет инициировать эскалацию. Я думаю, что это имеет значение, — сказал Макрон на пресс-конференции.
Ранее президент Франции заявил, что украинский лидер подтвердил готовность Киева выполнять Минские соглашения. По его словам, эти договорённости являются лучшей защитой территориальной целостности Украины.
Днём ранее Макрон в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что поделится своим мнением с Зеленским о важности исполнения Минских соглашений. По его мнению, это приведёт к прогрессу и поможет урегулировать конфликт на юго-востоке Украины.