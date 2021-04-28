Российский микробиолог назвал локдауны бесполезными

https://static.news.ru/photo/674a1c50-a810-11eb-acde-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Всевозможные локдауны, которые государства вводят для снижения распространения коронавируса, влекут за собой серьёзный экономический ущерб. При этом такие ограничения не дают ощутимых результатов с точки зрения эпидемиологии, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, мнение которого приводит РИА Новости.

Это наглядно демонстрирует имеющийся международный опыт, заявил он в ходе международного онлайн-конгресса «Молекулярная диагностика и биобезопасность — 2021. COVID-19: эпидемиология, диагностика, профилактика».

Введение локдаунов не даёт тех эпидемиологических эффектов, на которые они направлены. На это надо обратить особое внимание: то, что мы видим в плане эпидемиологии, — сказал Кутырев.

Он напомнил, что ограничения введены в целом ряде государств, однако это приводит лишь к экономическим потрясениям и недовольству населения.

Ранее экономист Дмитрий Потапенко заявил, что российские власти должны оплатить россиянам длинные майские выходные, так как они могут стать последней каплей для налогоплательщиков. Введение нерабочих дней — это удар по предпринимателям, которые будут вынуждены платить людям зарплату, считает он. По сути, подчеркнул эксперт, власти решили не вводить локдаун из-за эпидемиологической ситуации в стране, а действовать таким образом. Однако, уверен он, проблемы следовало бы решать не за счёт людей.