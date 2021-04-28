Российский микробиолог назвал локдауны бесполезными

Всевозможные локдауны, которые государства вводят для снижения распространения коронавируса, влекут за собой серьёзный экономический ущерб. При этом такие ограничения не дают ощутимых результатов с точки зрения эпидемиологии, считает директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев, мнение которого приводит РИА Новости.
Это наглядно демонстрирует имеющийся международный опыт,
Введение локдаунов не даёт тех эпидемиологических эффектов, на которые они направлены. На это надо обратить особое внимание: то, что мы видим в плане эпидемиологии, — сказал Кутырев.
Он напомнил, что ограничения введены в целом ряде государств, однако это приводит лишь к экономическим потрясениям и недовольству населения.
Ранее экономист Дмитрий Потапенко заявил, что российские власти должны оплатить россиянам длинные майские выходные, так как они могут стать последней каплей для налогоплательщиков. Введение нерабочих дней — это удар по предпринимателям, которые будут вынуждены платить людям зарплату, считает он. По сути, подчеркнул эксперт, власти решили не вводить локдаун из-за эпидемиологической ситуации в стране, а действовать таким образом. Однако, уверен он, проблемы следовало бы решать не за счёт людей.