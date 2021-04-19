Российский МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем самолёты США и Норвегии

https://static.news.ru/photo/96c3fc14-a115-11eb-8853-96000091f725_660.jpg МиГ-31 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Над акваторией Баренцева моря в понедельник, 19 апреля, были обнаружены самолёты, приближавшиеся к государственной границе РФ. Российским истребителем МиГ-31 были перехвачены патрульные самолёты США и Норвегии.

Как сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО), цели были обнаружены российскими радарами. Для их опознавания в воздух был поднят МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота.

Цели были идентифицированы как самолёт Р-8А «Посейдон» ВМС США и Р-3С «Орион» ВВС Норвегии. Российский истребитель перехватил их и сопроводил над Баренцевым морем.

После разворота иностранных военных самолётов от госграницы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования, — говорится в сообщении.

Уточняется, что не было допущено нарушения государственной границы РФ. Полёт МиГ-31 был выполнен в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства.

За последние дни это не первый случай перехвата российскими ВВС иностранных воздушных судов. Так, 16 апреля МиГ-31 перехватил над Тихим океаном летевший к границам РФ разведывательный самолёт RC-135 Военно-воздушных сил США.