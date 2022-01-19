Российский космонавт впервые в 2022 году вышел в открытый космос

Российский космонавт Пётр Дубров впервые в 2022 году вышел в открытый космос в рамках 59-го выхода по российской программе. У него скафандр с синими лампасами («Орлан-МКС» № 4). Трансляция проходит на сайте Роскосмоса.

Открытие выходного люка малого исследовательского модуля «Поиск» состоялось 19 января 2022 года в 15:18 по московскому времени. В открытом космосе специалисты проведут 6 часов 40 минут.

Основной задачей выхода в открытый космос является интеграция узлового модуля «Причал» в состав российского сегмента МКС и его подготовка к стыковкам пилотируемых и грузовых кораблей. В частности, россиянам Петру Дуброву и Антону Шкаплерову предстоит установить поручни между модулями «Наука» и «Причал», демонтировать с поручней специальные чехлы, подключить кабели межмодульной связи и установить мишени стыковки и её контроля.

Кроме того, при наличии времени космонавты Роскосмоса демонтируют с «Причала» антенны активной системы сближения «Курс-НА» и светильник.

Ранее сообщалось, что Новый год в космосе впервые встретили сразу десять человек: семеро — на борту Международной космической станции и трое — на китайской станции «Тяньгун».