Грузовой космический корабль «Прогресс МС-13» пристыковался к МКС. Он причалил к стыковочному отсеку «Пирс».
Процесс стыковки прошёл в автоматическом режиме. Он контролировался специалистами Центра управления полётами и российскими участниками экипажа станции, сообщают в ЦУП.
«Прогресс МС-13» был запущен 6 декабря с космодрома Байконур на ракете-носителе «Союз-2.1а». Корабль доставил на станцию около 2,5 тысячи килограммов грузов, включая новое полотно для российской беговой дорожки. Однако на борту нет традиционной чёрной икры для космонавтов к Новому году. До конца года планируется провести ещё четыре пуска, писал NEWS.ru.
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