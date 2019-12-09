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Глава Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе Ким Ён Чхоль заявил, что президент США Дональд Трамп многого не знает о Северной Корее, и назвал его старым и нетерпеливым человеком.

Если США не проявят смелости и мудрости, то с течением времени Соединённые Штаты столкнутся с печальной реальностью, которая представляет усиливающуюся угрозу для безопасности Вашингтона, — цитирует Ким Ён Чхоля Центральное...