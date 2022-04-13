Российский корабль выпустил шесть «Калибров» по объектам ВСУ

Минобороны России опубликовало видео пуска шести крылатых ракет «Калибр» с малого ракетного корабля Черноморского флота по наземным объектам ВСУ. Ролик ведомство разместило в своём официальном Telegram-канале. Кадры, снятые на борту, демонстрируют последовательный пуск «Калибров» в ночных условиях.

Экипаж малого ракетного корабля Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск шестью крылатыми ракетами «Калибр» по назначенным наземным целям на территории Украины, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских беспилотника над селом Афанасьевка. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Кроме того, Вооружённые силы РФ уничтожили два пункта управления и радиолокационную станцию в районе Боровое.

В свою очередь штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ещё 1009 военнослужащих ВСУ добровольно сложили оружие и сдались в плен силам республики. Позже данный факт подтвердил представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Он добавил, что среди них 162 человека являются офицерами ВСУ.