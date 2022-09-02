Российский капитан умер в египетском порту Эль-Ариш Maritime Bulletin: российский капитан умер на судне в египетском порту Эль-Ариш

Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

В египетском порту Эль-Ариш на Синайском полуострове скончался российский капитан. Об этом сообщает портал Mritime Bulletin. Мужчине было 63 года.

Он потерял сознание и умер, его тело было перевезено в больницу Эль- Ариша для проведения судмедэкспертизы и расследования, необходимых для отправки тела в Россию, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 63-летний мужчина умер от естественных причин.

По информации портала, сейчас в порту стоит лишь одно судно. Это сухогрух Gulf Blue, оно ходит под флагом Антигуа, им управляет компания из Турции.

Ранее сообщалось, что крупнейший авианосец британского флота «Принц Уэльский» (HMS Prince of Wales) вышел из строя по пути в США, где должен принять участие в военных учениях. Теперь переход корабля стоимостью 3 млрд фунтов через Атлантику по вопросом.