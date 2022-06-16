Российский истребитель Су-35 назвали кошмаром для НАТО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35С

Российский истребитель Су-35 является кошмаром для НАТО, сообщает «ПолитРоссия» со ссылкой на СМИ США. Отмечается, что это лучший истребитель в России и «надёжная рабочая лошадка».

Российский Су-35 — кошмар для НАТО. Это не тот истребитель, о котором знает обычный американец, это не F-14 из голливудского блокбастера с Томом Крузом. Зато это лучший истребитель России и надёжная рабочая лошадка для ВКС РФ, — пишет издание.

Су-35 — это сверхманёвренный истребитель пятого поколения, он может ускоряться почти до 2,5 тысячи км в час и способен дать бой любому другому истребителю. Одна из главных его способностей — это подавление вражеского ПВО.

По данным журналистов, Су-35 потеснил на мировом рынке самолёты стран НАТО, его покупают в Китае, Египте, Индонезии, Алжире и других странах.

11 мая Министерство обороны России показало кадры боевых ударов Су-35С по объектам ВСУ в ходе специальной операции на Украине. В ведомстве добавили, что сверхманёвренные истребители стартуют с оперативных аэродромов и атакуют стратегические объекты противника.

Отмечается, что в распоряжении экипажа находится широкий спектр ракетного и бомбового вооружения. Командир звена истребителей Александр рассказал, что вылеты проводятся регулярно, вне зависимости от времени суток и погодных условий.