Российский истребитель перехватил над Балтикой самолёты стран НАТО

Истребитель Су-27 Балтийского флота РФ вылетал на перехват стратегического самолёта-разведчика ВВС США RC-135, а также патрульного самолёта Orion ВМС Германии и воздушного судна Gulfstream ВВС Швеции.
Как
В Национальном центре управления обороной отмечают, что немецкий самолёт летел на малой высоте (500 м) и с малой скоростью (250 км/ч), чтобы скрыть своё приближение к государственной границе России.
21 августа российский истребитель Су-30СМ перехватил американское воздушное судно — разведчик в небе над Чёрным морем, передавал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники