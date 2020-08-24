Российский истребитель перехватил над Балтикой самолёты стран НАТО

https://static.news.ru/photo/cca1922a-e616-11ea-9cab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Истребитель Су-27 Балтийского флота РФ вылетал на перехват стратегического самолёта-разведчика ВВС США RC-135, а также патрульного самолёта Orion ВМС Германии и воздушного судна Gulfstream ВВС Швеции.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный центр управления обороной, российская радиолокационная станция засекла над нейтральными водами Балтики три воздушные цели в понедельник, 24 августа. Для опознания целей и недопущения нарушения госграницы в воздух поднялся Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота. Экипаж истребителя последовательно идентифицировал объекты как относящиеся к вооружённым силам США, Германии и Швеции.

В Национальном центре управления обороной отмечают, что немецкий самолёт летел на малой высоте (500 м) и с малой скоростью (250 км/ч), чтобы скрыть своё приближение к государственной границе России.

21 августа российский истребитель Су-30СМ перехватил американское воздушное судно — разведчик в небе над Чёрным морем, передавал NEWS.ru.