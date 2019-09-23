Доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал подписание США и Польшей совместной декларации о сотрудничестве в оборонной сфере.

Если посмотреть на те планы, которые озвучивала Варшава год назад, то, в общем-то, гора родила увесистую, но всё-таки мышь, — заявил он. Эксперт пояснил, что нынешнее увеличение контингента всё же...