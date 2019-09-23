Российский пассажирский самолёт Ил-62М находится в аэропорту Каракаса, сообщают международные наблюдатели. Воздушное судно прибыло в Венесуэлу ещё 21 сентября.
Кроме того, по некотором данным, в Боливарианскую Республику прилетел Ан-124-100 «Руслан», передаёт «
Ранее News.ru писал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности встретиться со своим американским коллегой Дональдом Трампом. По словам главы Боливарианской Республики, он не против проведения прямых переговоров, направленных на прекращение «экономической войны».