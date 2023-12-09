Российский грузоперевозчик подал в суд на Канаду из-за санкций WSJ: российская авиакомпания «Волга-Днепр» подала в суд на Канаду из-за санкций

Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Российский грузовой авиаперевозчик «Волга-Днепр» подал в канадский федеральный суд на правительство страны из-за введенных санкций, пишет газета Wall Street Journal. По данным издания, компания утверждает, что ее ошибочно внесли в санкционный список, поскольку она не имеет отношения к специальной военной операции России на Украине.

Авторы статьи предполагают, что речь может идти об арестованном летом 2023 года транспортном самолете Ан-124 «Руслан» и его последующей конфискации канадскими властями. По данным газеты, «Волга-Днепр» подала иск в ноябре.

Самолет Ан-124 «Руслан», принадлежащий компании «Волга-Днепр», 27 февраля 2022 года доставил партию тестов на коронавирус из Китая. После этого ему было запрещено покидать Канаду, так как в тот же день Оттава закрыла свое воздушное пространство для российской авиации. Владелец самолета, который подвергся санкциям в Канаде, законсервировал самолет на стоянке и вернул экипаж обратно в Россию. Канадские власти собирались передать борт Киеву «с целью компенсации жертвам нарушений прав человека, поддержания международного мира и безопасности или восстановления» страны. 11 июня 2023 года воздушное судно было арестовано. Российский посол в Оттаве Олег Степанов назвал этот шаг воровством.