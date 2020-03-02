https://static.news.ru/photo/007aa174-5c81-11ea-9a86-fa163e074e61_660.jpg Олеся Красилова Фото: Олеся Красилова/facebook.com

Испанские адвокаты будут защищать россиянку Олесю Красилову, задержанную на испанском острове Тенерифе. Об этом сообщили в Фонде защиты национальных ценностей.

Найдены испанские адвокаты, и они приступили к работе. Вылетают сегодня на Тенерифе, мы держим с ними связь, — сообщил ТАСС глава фонда Александр Малькевич.

Он добавил, что бесплатный адвокат, назначенный Красиловой властями Испании, «даже рта не раскрыл». Кроме того, у неё отобрали все деньги и вещи.

Отмечается, что россиянка была задержана на испанском острове Тенерифе 14 февраля по запросу США. Американские власти подозревают её в сговоре с целью кражи биометрических данных, а также оказания влияния на функции правительства США в отношении приёма беженцев. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее NEWS.ru писал, что возвращению Красиловой на родину попытается помочь Мария Бутина, ранее освобождённая из американской тюрьмы. По её словам, россиянам вообще не следует ездить в западные страны, поскольку там ведётся настоящая «охота» на граждан РФ.