Российский дрон-камикадзе подбил катер ВСУ вблизи Днепра

Фото: Kalashnikov Media/via Globallookpress.com/Global Look Press

Российский дрон-камикадзе «Ланцет» подбил украинский корабль в акватории Днепра, сообщает РИА Новости. Агентство также публикует видео с моментом атаки. На записи можно заметить, как модернизированный беспилотник попадает в катер ВМС Украины. После удара судно задымилось. Съемка велась с разведывательного БПЛА.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что беспилотный летательный аппарат ВСУ атаковал окопы российских солдат в Белгородской области. Журналисты написали, что в результате сброса гранат ранен один военнослужащий. В Минобороны данную информацию не подтверждали.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

Позже Развожаев отметил, что атака беспилотников на город и военные объекты Черноморского флота была самой массированной за все время СВО. Он добавил, что все удары ВСУ были оперативно отражены.