Российский дипломат «захватил» землю в Австралии. Стоит ли этому верить? И в чем причина международного скандала на самом деле

Фото: AP/ТАСС

Вид на участок, где планируется возвести здания посольства РФ в Канберре

Австралийские СМИ сообщили, что российский дипломат самовольно поселился на земельном участке в центре Канберры, предназначенном для строительства здания посольства РФ. По словам журналистов, мужчина занял бытовку, курит, заказывает продукты и отказывается покинуть территорию. Что за спор возник из-за участка земли и правда ли, что сотрудники дипведомства причастны к «захвату» — в материале NEWS.ru.

Что случилось

Участок земли под строительство нового комплекса посольства РФ в Австралии был выделен российской стороне на основе соглашения в 2008 году. В последующие годы напряжение между странами стало стремительно расти, и в августе 2022 года администрация Канберры уведомила Россию о расторжении договора аренды.

31 мая 2023 года Федеральный суд Австралии объявил этот шаг недействительным. Но и это не стало точкой. На прошлой неделе премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе заявил, что «правительство получило четкие рекомендации от национальной безопасности» о том, что близость нового здания российской дипмиссии к зданию парламента страны может привести к «потенциальному вмешательству со стороны Москвы». После этого австралийская сторона снова заявила о намерении разорвать договор аренды, и парламент принял специальный закон, позволяющий это сделать.

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Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе

При этом Альбанезе отметил, что речь идет не о закрытии посольства РФ в Австралии, а лишь о намерении расторгнуть договор на участок.

Российская сторона обратилась в Высокий суд Австралии с требованием не прекращать действие договора. Но это не единственный шаг, который предпринял МИД РФ для защиты российских интересов.

Что сказал МИД РФ

16 июня замминистра иностранных дел РФ Андрей Руденко вызвал посла Австралии в РФ Грейма Михана и заявил ему «решительный протест в связи с решением правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре», сказано в Telegram-канале МИД РФ.

Также российское внешнеполитическое ведомство предупредило, что «российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры».

Что сейчас происходит на спорном участке

Участок представляет собой обнесенный капитальным забором пустырь, на котором стоит небольшая белая бытовка. В ней, по версии австралийских СМИ, поселился российский дипломат, якобы захвативший сборную территорию.

«Россия подала юридическую заявку на спасение проекта, а также прибегла к необычному дипломатическому гамбиту — отправила чиновника в очках сидеть на корточках у ветхой переносной кабинки на площадке, — сообщает австралийский новостной портал News.com.au — Мужчина средних лет, одетый в спортивные штаны и пуховик, представляет собой серьезную проблему для австралийских властей».

Журналисты пишут, что «мужчина оставался в домике большую часть пятницы, так как поблизости было припарковано несколько машин австралийской полиции, но в конце концов он вышел в холодную канберрскую ночь (в Австралии сейчас зима. — NEWS.ru), чтобы выкурить сигарету, прежде чем вернуться в домик, чтобы продолжить смотреть телевизор».

«Сотрудники посольства действительно находятся на территории участка для обеспечения сохранности уже построенного там здания консульского отдела, а также стройматериалов», — заявила 23 июня российская дипмиссия.

Фото: EPA/ТАСС Бытовка на территории, выделенной в 2008 году под строительство дипмиссии РФ

«Это очередной пример откровенной русофобии»

На сайте парламента Австралии появилась петиция EN5219 в защиту позиции России.

«Парламент быстро принял закон, отменяющий аренду Россией участка земли, примыкающего к зданию парламента, где Россия планировала построить свое новое посольство. Это очередной пример откровенной русофобии... Поэтому мы просим палату представителей рассмотреть вопрос о разрешении правительству России построить новое здание посольства», — говорится в петиции.

На момент подготовки материала воззвание подписали 553 человека. Поставить подпись можно до 20 июля (количество подписей не лимитировано, даже если под воззванием стоит лишь одна подпись, документ все равно рассмотрят).

Потом, как объясняется на сайте парламента, петицию направят в палату представителей, откуда ее передадут соответствующему министру. Он должен будет ответить в течение 90 дней, в некоторых случаях этот срок может быть продлен.

Нарушает ли Австралия международное право

Первый замдиректора Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России, президент Российской ассоциации международного права Анатолий Капустин рассказал NEWS.ru, что в данном случае международное право не нарушено. Он объяснил это тем, что Австралия «в итоге не отказала нашему диппредставительству в выделении другого земельного участка».

Фото: EPA/ТАСС Австралия заявила, что намерена разорвать договор аренды участка для строительства новых зданий посольства РФ

По его словам, «решение о выделении участка земли для иностранного дипломатического представительства, заключение контракта на аренду земли — это внутреннее право этого государства. Такой контракт является предметом регулирования права Австралийского союза».

Капустин также отметил, что «вполне возможно, государство имеет полномочия в одностороннем порядке прекратить действие этого контракта и предложить провести переговоры по заключению нового».

Высокий суд оценит аргументы сторон, уверен правовед.

«Австралийская сторона приводит аргументы о безопасности, но в международном праве нет стандартов безопасности для зданий диппредставительств, — говорит Капустин. — Многие посольства располагаются вблизи правительственных учреждений. К примеру, в Москве фактически рядом с Домом правительства находятся дипмиссии многих государств, в том числе и недружественных. Но мы не разрываем с ними договоры. Все зависит от отношения государства к выполнению своих обязательств».

Что конкретно планировали построить на спорном участке

Соглашение о строительстве нового комплекса российской дипмиссии в квартале Ярралумла было подписано в 2008 году, разрешения на строительство выданы в 2011 году. По проекту на участке должны были возвести здание дипмиссии, жилые дома и бассейн.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Крым, Севастополь. Митинг в поддержку референдума о присоединении Крыма к России, 2014 год

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