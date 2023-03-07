Российский дипломат сообщил, что Украину включили в состав «киберНАТО» Представитель РФ в ООН Тяжлова: Украину включили в состав «киберНАТО»

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Привлечение Киева к работе таллинского центра по кибербезопасности можно считать включением Украины в состав «киберНАТО». Такое заявление сделала в ходе выступления на заседании рабочей группы открытого состава ООН по вопросам безопасности в сфере использования информационно-коммуникационных технологий представитель РФ Ирина Тяжлова. По ее словам, которые приводит РИА Новости, Украина играет роль испытательного полигона.

Запад вкачивает существенные финансовые средства, обучает кадры, оказывает техническую помощь в наращивании наступательного информационно-коммуникационного потенциала киевского режима. <...> Неслучайно Киев привлекли к деятельности таллинского центра Альянса по кибербезопасности. Иными словами — включили в состав киберНАТО, — сказала Тяжлова.

Она обратила внимание на то, что руководство западных стран упускает из виду, что созданная при их помощи IT-армия Украины представляет собой «конгломерат преступных группировок», который уже начал грабить граждан цивилизованного мира.

Тяжлова также подчеркнула, что с начала СВО информационная структура России подвергается массированным компьютерным атакам, их интенсивность возросла в десятки раз.

Ранее стало известно, что в проекте новой стратегии национальной кибербезопасности США говорится о том, что Соединенные Штаты считают Китай самой масштабной угрозой в цифровом пространстве, а также единственной страной, стремящейся поменять мировой порядок. В документе указано, что КНР намерена распространить свое видение «цифрового авторитаризма» на глобальную сеть. В Белом доме также полагают, что Пекин претендует на роль самого передового стратегического конкурента Вашингтона, способного угрожать его интересам.