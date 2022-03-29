Российский дипломат рассказал замгоссекретарю США про Бандеру и Шухевича

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский привёл примеры проявлений нацизма на Украине для замгоссекретаря США Уэнди Шерман. Американский дипломат отвергает существование националистов на Украине, аргументируя свою точку зрения тем, что Владимир Зеленский является евреем. Российский представитель напомнил замглаве внешнеполитического ведомства США о том, что Степан Бандера и Роман Шухевич являются национальными героями Украины, передаёт РИА Новости.

Вы же знаете, кто такой Степан Бандера и Роман Шухевич. Это люди, которые сотрудничали с нацистами, которые причастны к убийствам евреев, поляков, русских, украинцев, — напомнил Полянский.

Он также рассказал про случай, когда НАТО пришлось удалить со своей официальной страницы портрет украинской военнослужащей, потому что на её шевроне присутствовал нацистский символ. Шерман не стала отвечать российскому дипломату.

Американская журналистка Лара Логан ранее заявила, что власти США нарочно убирают из информационного поля данные о нацизме на Украине. По её словам, за 30 лет работы она такого раньше никогда не видела. Женщина отметила, что представителей СМИ заставляют ненавидеть Владимира Путина, но любить Украину. Она также указала на то, что проявление нацизма в рядах украинских военных носит массовый характер. Она напомнила про фашистскую символику, которую можно встретить практически во всех подразделениях ВСУ.