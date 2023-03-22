Российский дипломат рассказал, чем Запад занимается в Косово Посол РФ назвал задачей Запада создание в Косово площадки для давления на Сербию

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Задачей Запада является создание в Косово площадки для давления на Сербию. При этом никакой борьбы с проблемами в сфере безопасности в регионе не ведется. Такое заявление сделал в интервью газете «Известия» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко. Он подчеркнул, что ситуация с безопасностью в Косово в последнее время лишь ухудшилась.

Безопасность обеспечивалась и обеспечивается в основном международными присутствиями. Это и Миссия Евросоюза в области верховенства закона, а главное — «Силы для Косово». Но их деятельность далека от активной поддержки, защиты сербов. А на те явления, которые вы перечислили (трафик оружия и наркотиков, терроризм), они смотрят сквозь пальцы, стараются не обращать на них внимание, — рассказал дипломат.

По его словам, данные об улучшении формально фигурируют в отчетах, однако в реальности Косово продолжает оставаться «черной дырой» в вопросах наркотрафика и терроризма, но никто с этим по-настоящему не борется, поскольку главной задачей Запада в регионе является «создание в Косово площадки для давления на Сербию».

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в рамках договоренностей с Сербией самопровозглашенное Косово обязалось немедленно приступить к переговорам по самоуправлению сербских общин в регионе. Это один из пунктов плана о нормализации отношений.

При этом сербский политолог Стеван Гайич подчеркнул, что признание Белградом независимости Косово будет расцениваться народом Сербии как предательство. По его словам, президент Сербии Александр Вучич и министр иностранных дел Ивица Дачич начали вести себя «как напуганные животные», поскольку решение согласиться на реализацию плана ЕС превратит их в преступников в глазах граждан.