Российский дипломат найден мёртвым возле посольства РФ в Берлине

Около здания российского посольства в Берлине было обнаружено тело дипломата РФ. Предположительно, он выпал из окна. Об этом сообщает немецкое издание Der Spiegel.

Уточняется, что речь идёт о втором секретаре посольства российской дипмиссии. По данным издания, его тело было найдено на тротуаре перед зданием посольства РФ. Также известно, что погибшему было 35 лет, он был аккредитован в качестве второго секретаря посольства в Берлине с лета 2019 года.

По уточнённым данным, инцидент произошёл в октябре 2021 года, однако известно об этом стало только сейчас. Медики пытались оказать мужчине экстренную помощь, однако он скончался.

Как уточняет РИА Новости, в МИД Германии в курсе гибели сотрудника. Подробности дела не разглашались по требованиям, связанным с защитой личных данных.

Ранее стало известно о смерти генерального консула России во вьетнамском Дананге Андрея Плама. Он скоропостижно скончался в возрасте 58 лет.