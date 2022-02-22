«Интерфакс»: российский десант высадился в Одессе и Мариуполе

Военнослужащие РФ высаживаются в украинских городах Одесса и Мариуполь. В Одессе часть города осталась без энергопитания, сообщает «Интерфакс-Украина».

Также СМИ информирует , что удары наносятся по объектам в районе Днепра. Известно об ударах по базам авиации в Василькове. Десантная операция в прибрежных городах Украины осуществляется силами Черноморского флота.

Ранее стало известно, что взрывы слышны в украинских городах Киев, Одесса, Харьков, Бердянск и Краматорск. Кроме того, слышны взрывы в районе столичного аэропорта Борисполь. Президент РФ Владимир Путин в ночь на 24 февраля заявил, что весь ход развития событий показывает неизбежность столкновения Москвы с националистическими силами в Киеве.