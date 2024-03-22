Российский чемпион отправился в кругосветку и пропал у берегов Чили Mash: чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин пропал у берегов Чили

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Чемпион России по яхтенному спорту Виталий Елагин отправился в кругосветное путешествие и пропал у берегов Чили, сообщает Telegram-канал Mash. По его данным, мужчину ищут уже четвертый день, но безрезультатно.

Он отправился в кругосветку из африканского порта Танжер 1 октября 2023 года на своей яхте «Дочь ветра», планировал он планировал пересечь Атлантический океан, пройти через Канарские острова, обогнуть мыс Доброй Надежды и отправиться на восток. Елагин последний раз выходил на связь 19 марта и сообщал о проблемах с управлением из-за повреждения двух парусов. При этом сигнал SOS он не подавал.

Отмечается, что с тех пор погода в регионе ухудшилась, волны достигают 3,2 метра в высоту. В Чили объявили поиски, к месту направлен самолет со спасателями, но пока результата нет.

В январе путешественник Федор Конюхов начал двухнедельный переход на верблюдах через Объединенные Арабские Эмираты в составе российско-арабской команды. Экспедиция «Через семь эмиратов» прошла через территории Абу-Даби, Дубая, Шарджи, Рас-эль-Хаймы, Аджмана, Фуджейры и Умм-эль-Кайвейна. Всего путешественник преодолел на верблюдах около 560 км в течение двух недель.

Конюхов сравнил экспедицию с путешествием во времени. Идея о такой миссии появилась в 2021 году во время знакомства с приморским предпринимателем Иваном Молчановым, пояснил он.